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    Виктор Гусев: «Провал России? Если с игроками беда, кого бы ни назначили – результата не будет»

    Футбольный комментатор Виктор Гусев выразил мнение, что проблема сборной России заключается не в работе главного тренера, а в уровне футболистов.

    – Если бы решение зависело исключительно от вас – кому бы доверили сегодня сборную России?

    – Не знаю. Кандидатов хватает – Газзаев, Семин, Бышовец, Черчесов… Можно вновь иностранца позвать. Но проблема не в тренере.

    – А в ком?

    – К сожалению, нет у нас сейчас футболистов высокого уровня. Что входит в задачу тренера сборной? Отобрать лучших и объединить. Но если с игроками беда, кого бы ни назначили – результата не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 18:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 11 июля 2016, 21:18

      ну а что? гусь все верно говорит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 11 июля 2016, 20:27

      Если в отборке к ЧЕ тренер все сделал правильно. То на ЧЕ, тренерские ошибки на лицо, и с теми же игроками можно было бы выступить лучше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 19:54

      а какая у их беда?))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2016, 19:46

      ну где то он и прав я бы сказал если вратарь пол команды то тренер треть а Слуцкий не тех взял взял бы других ему бы никто слова не сказал сборную надо не распускать а менять процентов на 60-70 Тренер-Бердыев тогда может толк и будет только он сможет с таким материалом работать больше никто

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 11 июля 2016, 20:10

      Бердыев в Ростове .Нафиг сборную.Найдите другого

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