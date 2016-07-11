Бубнов: «Травма Роналду помогла Португалии победить Францию в финале Евро-2016»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что травма нападающего Криштиану Роналду помогла сборной Португалии победить Францию в финале Евро-2016. Напомним, из-за повреждения португалец был вынужден покинуть поле на 25-й минуте игры.

«Как бы парадоксально это не звучало, но травма Криштиану Роналду отчасти помогла победить сборной Португалии в финальном матче сборную Францию. Кстати, сам момент с повреждением является обычным игровым моментом и никакого злого умысла со стороны Пайе я не увидел. Судья был рядом и даже желтой карточки не показал. Такое случается в футболе, от этого никто не застрахован.

Уход с поля Роналду мало как повлиял на игру. Более того предположу, что португальцам в чем-то стало легче. Во-первых, они стали биться за себя и того парня, а во-вторых, им стало проще по причине отсутствия такого игрока, который мог задавить любого партнера своим авторитетом. Да и французы готовились сдерживать Роналду весь матч. А тут его нет! Любой мог взять на себя лидерство. Вот они и не уследили в итоге за Эдером, который блестяще пробил из-под защитника», – сказал Бубнов.