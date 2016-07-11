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  • Бубнов: «Травма Роналду помогла Португалии победить Францию в финале Евро-2016»

Бубнов: «Травма Роналду помогла Португалии победить Францию в финале Евро-2016»

11 июля 2016, 12:36
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что травма нападающего Криштиану Роналду помогла сборной Португалии победить Францию в финале Евро-2016. Напомним, из-за повреждения португалец был вынужден покинуть поле на 25-й минуте игры.

«Как бы парадоксально это не звучало, но травма Криштиану Роналду отчасти помогла победить сборной Португалии в финальном матче сборную Францию. Кстати, сам момент с повреждением является обычным игровым моментом и никакого злого умысла со стороны Пайе я не увидел. Судья был рядом и даже желтой карточки не показал. Такое случается в футболе, от этого никто не застрахован.

Уход с поля Роналду мало как повлиял на игру. Более того предположу, что португальцам в чем-то стало легче. Во-первых, они стали биться за себя и того парня, а во-вторых, им стало проще по причине отсутствия такого игрока, который мог задавить любого партнера своим авторитетом. Да и французы готовились сдерживать Роналду весь матч. А тут его нет! Любой мог взять на себя лидерство. Вот они и не уследили в итоге за Эдером, который блестяще пробил из-под защитника», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Португалия Франция Роналду Криштиану Бубнов Александр
Комментарии (6)
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ФК Зенит всея Руси
1468231114
Бубнов это человек-парадокс.
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hunta
1468232637
Здесь Бубен скорее прав, чем нет.....
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Саня БУБА
1468236070
.....более того, скажу что она даже не помогла, а именно благодаря уходу роналду треугольник из порту заиграл продуктивней.....за те пол часа, что провел роналду на поле, он ни чем не отличился...разве что потерей мяча и одним ударом по воробьям.....жоао мариу стал играть в зоне роналду и при этом сыграл продуктивней!!!....герейра стал активней ходить вперед по этому флангу...в конце концов именно слева маутиньо отдал пас на эдера.....а играл бы там криро....
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гость shuh
1468247515
Возможно! Португалии везло на протяжении всего турнира, и это часть везения.Был бы Роналду Эдер возможно не вышел бы на поле.Везением даже было то что засудили немцев.Германия смяла бы Португальцев.
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fakel-vrn
1468256390
я еще вчера об этом подумал.... было смешно смотреть на кристину... вне футбольного поля..как он метался ... суетился...иногда правда забывал...что надо хромать...но эт мелочи...))))
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апоголлл
1468294695
а может так оно и есть
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