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    В Фантазисте приняло участие более 1000 человек

    В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводил конкурс прогнозов нового формата – Фантазиста. И 1196 пользователей сайта не пропустили одно из главных событий июля.

    Главным призом стал плеер iPod Nano, который уже сегодня узнает имя своего владельца. Обладатели второго и третьего мест получат майки сборной Португалии и Франции соответственно.

    Победители конкурса, в котором мог участвовать любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира», станет известны сегодня примерно 12:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 10:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8

      Perchik96 11 июля 2016, 12:22

      Кто сколько набрал? я 860 :)

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июля 2016, 10:32

      И мне еще интересно,каким даром нужно обладать,чтобы настолько точно угадывать ставки на матчи всех Лиг,я про лидеров ставок на бомбардире))

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Legioner-05 11 июля 2016, 10:33

      Да просто играть каждый день. Можно брать количество, а не качеством)

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > НИККО13 11 июля 2016, 10:36

      Так для этого нужны боллары,если количеством))

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июля 2016, 10:28

      Я не угадал,а следовательно мне уже не интересно))

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 10:05

      Интересно, ск-ко из них двойНиков, тройНиков, четверНиков...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 10:14

      Неужели у нас так много нечестных, неужели главное приз урвать. Просто из спортивного интереса, уже не интересно?

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      Рейтинг: +66

      Barmaleus > kykyi 11 июля 2016, 12:22

      13-тилетним школьникам?

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > kykyi 11 июля 2016, 12:29

      Думаю, что немало. Но на самом деле меня, конечно, это не интересует. Мой пост, скорее, для того, чтобы руководство нашло способ борьбы с нечестными. Хотя и понимаю, что надежда-утопия).

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Barmaleus 11 июля 2016, 12:37

      Хочешь сказать, что в России, после 14 лет уже все врут, воруют, лицемерят. Прискорбно, далеко пойдем, однако.

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