Жиньяк: «Португалия добила нас в дополнительное время»

Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк считает, что его команда на протяжении основного времени финального матча Евро-2016 превосходила Португалию.

«На протяжении всех 90 минут мы выглядели сильнее соперника. Но нам в итоге не повезло, это футбол. Честно говоря, соперник просто дожидался, когда мы устанем от своего интенсивного ритма. Португалия добила нас в дополнительное время. Это настоящий кошмар.

Но есть и положительные моменты. Здесь мы предстали сильной командой и восстановили репутацию французского футбола. Нам нужно как можно скорее забыть это поражение. Будет непросто, но впереди нас ждут матчи квалификации к чемпионату мира», – приводит слова Жиньяка Four-Four-Two.

Напомним, сборная Франции уступила в финале Евро-2016 сборной Португалии в дополнительное время (0:1).