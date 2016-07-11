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    Жирков: «Подходить к тренеру и говорить, что ты говно – это глупо»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков назвал глупым тот факт, что игроки сборной России вместе с главным тренером Леонидом Слуцким после вылета с Евро-2016 признали себя говном.

    – Могли бы вы представить себя на месте кого-либо из футболистов сборной России после матча с Уэльсом: а именно прийти после игры к главному тренеру и сказать о себе, что вы – говно?

    – Именно так? Я до конца не знаю, какая там была ситуация. Но мне все равно кажется, что подходить к тренеру и говорить что ты, скажем так, недееспособен – это глупо.

    – Почему?

    – Это ведь главный тренер, который таковым на тот момент еще оставался. Прийти и сказать ему такое?

    – Леонид Слуцкий сказал, что он и игроки произнесли эту фразу чуть ли не хором.

    – Не знаю... Я бы в такой ситуации, наверно, сидел бы в номере.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 01:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      udavMike 11 июля 2016, 06:13

      не найти 11 игроков в такой стране огромной - не верю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 июля 2016, 06:01

      Там же в основном игроки цска были. Для них - фраза дежурная.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 июля 2016, 03:39

      Вот поэтому Жирков не в сборной, а дома.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2016, 03:27

      Это отрыгнулось Слуцкому что не взял Юру, все эти байки про травму ерунда, он принципиально не взял его, оскорбился так сказать, и что в итоге, сам себя и наказал, нет, Боже упаси, я не хочу сказать, что с Жирковым они бы обязательно были в шоколаде, но по крайней мере не выглядели бы так убого...

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 03:20

      команда дебилов во главе с мудко

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