Кононов хочет, чтобы «Краснодар» был похож на сборные Германии или Испании

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов выразил желание, чтобы стиль игры его команды был похож на сборные Германии и Испании.

«Я бы хотел, чтобы по манере игры «Краснодар» был похож на сборные Германии или Испании. Это те команды, философия игры которых подходит нам больше всего. Не сказал бы, что проигрыш немцев команде Франции стал для меня удивлением. В этом поражении есть несколько составляющих, главная из которых – отсутствие некоторых ведущих игроков команды.

В принципе, обе команды примерно равны по уровню игроков и результат сложился именно из того, кто лучше взаимодействовал в завершающей стадии игры. Те атакующие связи, которые есть у сборной Франции, сыграли лучше, что и определило результат», – отметил Кононов.