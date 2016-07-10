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    Кононов: «На Евро-2016 Россия не показала того, на что способна»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов выразил мнение, что на чемпионате Европы во Франции сборная России могла выступить лучше.

    «Думаю, что футболисты и в целом команда могут играть лучше, команда не показала все, на что способна. Когда нет результата, не стоит никогда обвинять какую-то отдельную сторону: игроков или тренера, а нужно рассматривать ситуацию в совокупности. Сейчас в неудачном выступлении сборной России больше обвиняют футболистов, я думаю, что это неправильно. Никто из игроков сборной не показал свой максимум, в каждой встрече результата добиваются те команды, которые показывают свой максимум и играют на пределе своих возможностей», – сказал Кононов.

    Российский специалист также высказал мнение по поводу нового формата чемпионата Европы.

    «Я считаю, что новый формат чемпионата Европы показал всем, что из-за увеличения количества участников турнира появилось больше людей, которые следят за матчами. Чувствуется некое единение болельщиков, переживающих за свои сборные. Мне показалось, что не только в нашей стране люди пристально следили за турниром, а абсолютно во всей Европе. Для популяризации футбола это хорошо, но мне кажется, что можно было бы пересмотреть сами сроки проведения турнира, все-таки Евро длится практически месяц, а это очень долго и затянуто».

    Фантазиста: Угадай победителя Евро-2016 и получи iPod!

    Источник: ТАСС

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    10.07.2016 15:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 июля 2016, 21:32

      Оборона, тупо дырявая, как в принципе и все кони!!!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 июля 2016, 21:22

      Стадо, под руководством шатающегося тренера показало, что не смотря на санкции, в России есть футбол и не просто футбол, а говнофутбол и это важно!!!

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      Рейтинг: +115

      rm4612 10 июля 2016, 18:51

      Старались ли они или нет, мне неизвестно, но то, что это был их максимум в тот момент (учитывая все нюансы) - очевидно. Говном я их называть не буду, так как злости у меня на них нет. Просто печально, что игроки сборной так играют. Когда футбол в стране станет топовым?...

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      Рейтинг: +399

      guron88 10 июля 2016, 17:27

      Вот в данный период времени (а Чемпионат Европы не длится год), команда России, как раз и показала, всё что могла... Ведь на такой турнир команды и едут с целью: выложить все свои козыри по максимуму ! Не правда ли ?...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июля 2016, 17:16

      А ведь могло быть гораздо хуже.

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Zeff 10 июля 2016, 21:30

      Если бы они не вышли из группы - это было бы замечательно, а так это издевательство, хуже некуда. И Слуцкий говно, а не теоретик. Я помню как он в ЛЧ просрал игру с МЮ, делая не понятные замены. На 2018 надо Лёню с Валерой объединить - они нафиг сделают сборную и страну заодно.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 июля 2016, 16:44

      Отнюдь! Наша сборная именно показала, на что способна и чего достойна. Сборная России никогда не отличалась неким мастерством, но были матчи, когда наши пацаны выходили победителями в матчах за счет своего старания. Так вот нынешняя сборная- это просто кусок дерьма. Пусть зарплату всей сборной отдадут болельщикам, которые приехали их поддержать.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 10 июля 2016, 18:24

      Эти болельщики(точнее часть из них) могут эту сборную купить и не заметить что денег меньше стало)))

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > андрей андреев 10 июля 2016, 18:54

      И что? От этого наши дрова играть лучше станут?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 10 июля 2016, 20:40

      Не думаю

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      Рейтинг: +319

      alexfor 10 июля 2016, 16:06

      по-моему, показала. разве они на что-то другое способны?

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