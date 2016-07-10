Анри: «Сборная Португалии может превратить финал Евро-2016 в кошмар»

Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри пообщался с журналистами на тему финала Евро-2016 между сборными Португалии и Франции. Напомним, что матч состоится сегодня, 10 июля.



«Сборная Португалии может превратить финальный матч Евро-2016 в кошмар, они хорошо знают, что нужно сделать для этого. Уэльс хорошо оборонялся против Криштиану Роналду, его не было видно на поле, а потом — бац! — и 1:0. У Роналду в любом случае будут моменты. Он может раствориться на поле, совершать потерю за потерей, но он всегда остаeтся сфокусированным. Криштиану может забить в любой момент.



Я играл с Давидом Трезеге, который был игроком того же плана. Он мог не касаться мяча весь матч, но забить», — сказал именитый француз.