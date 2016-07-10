Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «Сегодня у Роналду будет последний шанс добиться успеха со сборной»

    Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона уверен в том, что финал Евро-2016 – последний шанс для Криштиану Роналду добиться успеха со сборной. Напомним, что в решающем матче турнира португальцы сыграют с французами. Встреча пройдет сегодня, 10 июля.

    «В таких матчах все будет решать не тактика, а мотивация, желание и настрой. Сегодня у Роналду будет последний шанс добиться успеха со сборной Португалии. Франция будет думать о том, как сдержать Роналду, а Португалия — как сдержать Гризманна, который великолепной левой ноги забил на турнире уже шесть мячей», — написал Марадона в колонке для издания Times of India.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2016 11:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11