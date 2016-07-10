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Агент: «Ротенберг остается в «Динамо»

10 июля 2016, 10:23
7

Агент защитника «Динамо» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк сообщил, что футболист не будет выступать за «Ростов» в новом сезоне. По словам представителя игрока, он останется в столичном клубе.

«Пока ни с кем переговоры мы не ведем. Зондируем почву. С «Ростовом» мы в очень хороших отношениях, но, при всем уважении к клубу, там Борис играть, по всей вероятности, не будет. У него только что родился ребенок, нужно быть ближе к семье», – заявил Селюк.

Напомним, что прошлый сезон Ротенберг провел на правах аренды в «Ростове», вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России.

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Источник: Р-Спорт
Лига Европы Россия. ФНЛ Ростов Динамо Ротенберг Борис
Комментарии (7)
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richi
1468140258
Этому фину в ПерДиве самое место.
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iiiiiws
1468141331
Ротенберг : " Агент останется в Динамо ".
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compka
1468150956
Динамо в ФНЛ - это надолго
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cska-62
1468151403
Сочувствую... Вместо заслуженной Лиги Чемпионов - ФНЛ...
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андрей андреев
1468163672
И то верно.Семья дороже.Можно хоть за "Торпедо" (есть такая команда?)играть,главное рядом с домом.Деньги то зарабатывать не надо.
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арейская
1468196063
Ну и ладно, не хочешь играть , сиди на лавке в "Динамо", а у Бекиевича бы играл...
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