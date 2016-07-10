Агент: «Ротенберг остается в «Динамо»

Агент защитника «Динамо» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк сообщил, что футболист не будет выступать за «Ростов» в новом сезоне. По словам представителя игрока, он останется в столичном клубе.

«Пока ни с кем переговоры мы не ведем. Зондируем почву. С «Ростовом» мы в очень хороших отношениях, но, при всем уважении к клубу, там Борис играть, по всей вероятности, не будет. У него только что родился ребенок, нужно быть ближе к семье», – заявил Селюк.

Напомним, что прошлый сезон Ротенберг провел на правах аренды в «Ростове», вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России.

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