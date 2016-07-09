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    Дешам: «Португалия очень сильна и попала в финал совсем не случайно»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими ожиданиями перед финалом Евро-2016 против Португалии.

    «У нас есть шанс стать чемпионами Европы. Не важно, сколько тебе лет – 18, 20 или намного больше. У тебя есть возможность завоевать трофей, и нужно ею воспользоваться, не слишком задумываясь о том, что будет потом. Все игроки понимают, какая честь им выпала – сыграть в финале Евро в Париже.

    После полуфинала у нас не было времени задумываться над тактикой. Важно было восстановиться после сложного матча, но я уверен, что мои ребята будут готовы к этому сверхважному поединку.

    Моя победа в 2000-м в бытность игроком – дело прошлое. Сейчас другая история, и я, конечно же, являюсь ее частью, будучи главным тренером. Да, то был приятный и полезный опыт, который я стараюсь использовать, но говорить о прошлом не люблю. Имеет значение только настоящее и будущее.

    Португалия очень сильна и в финал попала совсем не случайно. Как и нас, португальцев много критиковали на старте турнира. Но и мы, и они вышли в финал. Это опытная команда, которая может менять тактическую схему в зависимости от соперника.

    Очень надежно играет их оборонительная линия. Португальцы не применяют высокий прессинг, но стараются проводить быстрые контратаки, используя высокую скорость двух нападающих», – заявил Дешам.

    Источник: УЕФА

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    09.07.2016 21:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 10 июля 2016, 08:06

      Он шутит

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    • ...
      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко 10 июля 2016, 03:50

      Ну Португалия может и не случайно...

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