Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаттенбург: «Выйти на поле в финале Евро-2016 – это большая честь»

    Английский арбитр Марк Клаттенбург поделился своими ожиданиями от финала Евро-2016 Португалия – Франция, в котором он выведет команды на поле.

    – В воскресенье пройдет один из крупнейших матчей на Земле. Это будет потрясающее приключение, которое мы будем с радостью вспоминать всей семьей и гордиться им. В жизни приходится многим жертвовать, но в конечном итоге это того стоит. Мне выпала честь выйти на одно поле с командами Франции и Португалии. Надеюсь, это будет великолепный матч.

    – Насколько важен самоанализ в развитии судьи?

    В ходе сезона стараешься улучшить свою работу, и у меня замечательные учителя – Пьерлуиджи Коллина, Марк Батта и Хью Даллас, которые помогают поддержкой и советами. Глядя на коллег, понимаешь, что они задают очень высокую планку.

    Я как судья хочу продолжать прогрессировать и оставаться впереди следующего поколения арбитров. Мне надо усердно работать над «физикой», особенно в этом сезоне. Я неоднократно анализировал тактику команд и манеру игры отдельно взятых футболистов. Все вместе помогает в профессиональном развитии. На Евро-2016 эксперты оказывали нам большую поддержку, и это здорово нам помогло.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2016 20:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11