«Зенит» отрицает факт переговоров с «Наполи» по трансферу Витселя

В «Зените» заявили, что клуб не имел никаких контактов с «Наполи» относительно трансфера полузащитника Акселя Витселя. Сегодня СМИ сообщили, что сине-бело-голубые согласовали с неаполитанцами переход 27-летнего игрока. Напомним, «Зенит» приобрел бельгийца у «Бенфики» в 2012 году. В минувшем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 29 мачтах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел никаких переговоров с «Наполи» относительно трансфера полузащитника Акселя Витселя», – заявили в пресс-службе клуба.