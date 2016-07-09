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    «Зенит» отрицает факт переговоров с «Наполи» по трансферу Витселя

    В «Зените» заявили, что клуб не имел никаких контактов с «Наполи» относительно трансфера полузащитника Акселя Витселя. Сегодня СМИ сообщили, что сине-бело-голубые согласовали с неаполитанцами переход 27-летнего игрока. Напомним, «Зенит» приобрел бельгийца у «Бенфики» в 2012 году. В минувшем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 29 мачтах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    «Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел никаких переговоров с «Наполи» относительно трансфера полузащитника Акселя Витселя», – заявили в пресс-службе клуба.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2016 18:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 9 июля 2016, 19:17

      Витсель в ливерпуль? не понял слышал говорят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2016, 19:14

      когда же эта сага закончится вон Халка за три дня продали а этого микрофона никак не могут пристроить и оставить жалко и за дорого никто не хочет

      -1
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