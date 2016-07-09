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  • Тихонов: «Обращаюсь к Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить Мутко в отставку»

Тихонов: «Обращаюсь к Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить Мутко в отставку»

9 июля 2016, 18:18
51

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку министра спорта России Виталия Мутко.

«Посмотрел передачу о Бразилии. Показали окраины, как бедно живут бразильцы, но больше всего мне запомнилось, что все пляжи, все площадки забиты футболом. Народ живет в нищете, но женщина с ребенком на руках, наблюдающая за игрой говорит: «Мы живем бедно, но у нас есть футбол». Сейчас собирают подписи о расформировании сборной России. Подписалось уже 600 тысяч человек.

Этот вопрос надо отдать профессионалам, таким как Валерий Газзаев, Юрий Семин. Когда он был тренером ЦСКА, команда выигрывала Кубок УЕФА, радовалась вся страна. Слуцкий – это тренер совсем не уровня сборной, человек, который не был даже профессиональным игроком, даже для ЦСКА он слабоват, что показывают его скромные успехи на европейском уровне. А в России все решают деньги. На таком же уровне квалификация и нашего министра Виталия Мутко и его правой руки Натальи Желановой.

Возвращаясь к передаче о Бразилии, отмечу, что на окраинах России люди живут также бедно, как в Бразилии, но там хоть тепло, а у них суровые российские зимы. Спорт – это последняя радость, которую Мутко со своей бездарной командой отнимает у народа. Слава богу, что у нас есть президент способный разобраться в этом хаосе, который возродил вооруженные силы, и мы теперь можем спокойно себя чувствовать. Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить в отставку министра», – написал на своем сайте Тихонов.

Источник: Бомбардир.ру
Мутко Виталий
Комментарии (51)
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DmitriM
1468078013
У него есть яйца :)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468079365
Банду Путина под суд!
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андрей андреев
1468080401
" Слава богу, что у нас есть президент способный разобраться в этом хаосе, который возродил вооруженные силы, и мы теперь можем спокойно себя чувствовать. " -Вот лизнул,так лизнул.Не стыдно то на старости лет?Ты что ,69 лет не спокойно себя чувствовал?И скажи мне пожалуйста,почему" -на окраинах России люди живут также бедно, как в Бразилии, но там хоть тепло, а у них суровые российские зимы"?Кто виноват,что"Денег нет,держитесь?" Это Обама с Госдепом с 1 июля поднял тарифы ЖКХ?Это Обама выводил млрд. долларов в оффшоры? Это Гейропа опустила нас на 60-е место по уровню жизни,рядом с Тринибад и Табаго(кто это?).
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Garrincha58
1468080567
МОЛОДЕЦ!!! подписываюсь под каждым словом пора уже дать дорогу настоящим профессионалам а не дилетантам типа Мутко
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MCFC-ANJI12
1468080988
Из-за лимита на легионеров наши игроки на родине сильно ценятся, из-за чего остаются тут за хорошую зарплату и не развиваются т.к нет конкуренции
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Виталич
1468082766
Тихонов вы блядь биатлон свой развалили..какого хера ты лезешь где не соображаешь ни хера..баран..
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андрей андреев
1468083900
"12 лет Тихонов скрывался от уголовного преследования по подозрению в покушении на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2007 году его признали виновным и преговорили к трём годам тюремного заключения. Но великий биатлонист был отпущен прямо в зале суда, попав под амнистию в честь 55-летия Победы в Великой отечественной войне. "(АиФ) -Ты кому лепишь,урка
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Freeman84
1468085644
В принципе Тихонов все верно расписал, но вот проблема в том, к кому он обращается. Ботокс своих подельников, как известно, не бросает (смердюков. васильева, мендель и пр.). Даже если и уберут мудко с занимаемой должности, то переведут куда нибудь (в минздрав, например) чтобы еще что-нибудь (до)развалить.
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налим
1468088426
Да при чём здесь мутко то, нужны футболисты а не люди получающие огромные деньги ходя пешком по полю отрабатывая их. Надо молодых привликать с провинции,а не пол команды сборной с ЦСКА что от них толку то, нужно после каждого турнира крупного если проиграли разгонять всю сборную вспомните ЧМ-2014 такая же картина группа одна из лёгких была и результата нуль из группы не вышли и сейчас на ЧЕ-2016 точно так же. Разгонять всех со сборной надо и менять всё полность начинать всё с нуля. Ни надо сваливать всё на мутко да слуцкого помните ЧМ-2018 будет в России и всё будет точно так же за 2 года команду не собрать не подготовить.
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zagrizlik
1468089644
"Профессионалов много,а корешей мало,поэтому...хер я клал на ваше мнение." - Путин.
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