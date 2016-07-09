Тихонов: «Обращаюсь к Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить Мутко в отставку»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку министра спорта России Виталия Мутко.

«Посмотрел передачу о Бразилии. Показали окраины, как бедно живут бразильцы, но больше всего мне запомнилось, что все пляжи, все площадки забиты футболом. Народ живет в нищете, но женщина с ребенком на руках, наблюдающая за игрой говорит: «Мы живем бедно, но у нас есть футбол». Сейчас собирают подписи о расформировании сборной России. Подписалось уже 600 тысяч человек.

Этот вопрос надо отдать профессионалам, таким как Валерий Газзаев, Юрий Семин. Когда он был тренером ЦСКА, команда выигрывала Кубок УЕФА, радовалась вся страна. Слуцкий – это тренер совсем не уровня сборной, человек, который не был даже профессиональным игроком, даже для ЦСКА он слабоват, что показывают его скромные успехи на европейском уровне. А в России все решают деньги. На таком же уровне квалификация и нашего министра Виталия Мутко и его правой руки Натальи Желановой.

Возвращаясь к передаче о Бразилии, отмечу, что на окраинах России люди живут также бедно, как в Бразилии, но там хоть тепло, а у них суровые российские зимы. Спорт – это последняя радость, которую Мутко со своей бездарной командой отнимает у народа. Слава богу, что у нас есть президент способный разобраться в этом хаосе, который возродил вооруженные силы, и мы теперь можем спокойно себя чувствовать. Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить в отставку министра», – написал на своем сайте Тихонов.