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    Йиранек: «Хочу остаться в России, но предложений пока нет»

    Защитник Мартин Йиранек, чей контракт с «Томью» истек 30-го июня, рассказал о своих дальнейших планах. В минувшем розыгрыше ФНЛ 37-летний футболист провел 29 матчей, в которых заработал три желтые карточки. Напомним, ранее в России чех выступал за «Спартак» и «Терек».

    «Есть пара предложений из Чехии от клубов первой пятерки. От российских клубов пока ничего конкретного.

    Хочу продолжить свои выступления в России. Я здесь уже почти 12 лет, чувствую себя как дома. Время пока есть, трансферное окно еще не закрыто. Если предложений из России так и не поступит, то переберусь в Чехию. Завершать карьеру пока нет желания. Я полон сил и чувствую, что могу поиграть еще два года», – сказал Йиранек.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2016 17:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июля 2016, 19:54

      Обрусел намертво за 12 лет.Чехия ему до лампочки стала.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 9 июля 2016, 17:51

      Правильно, Мартин. Если есть возможность, надо зарабатывать.

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 > richi 10 июля 2016, 00:34

      в 37 уже не зарабатывают,а уже именно играют в своё удовольствие.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > life85 11 июля 2016, 19:21

      В свое удовольствие играют с друзьями после работы. А даже на любительских турнирах надо выкладываться.

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