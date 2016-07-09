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    Бенатиа подпишет контракт с «Ювентусом» на следующей неделе

    «Ювентус» согласовал с «Баварией» переход защитника Мехди Бенатиа. 29-летний игрок станет первым марокканцем в истории туринского клуба.

    Сделка состоится во вторник или среду следующей недели. Футболист перейдет в «старую синьору» на правах аренды, при этом в договоре будет прописан пункт об обязательном выкупе Бенатиа следующим летом за 18 миллионов евро. Сообщается, что срок соглашения составит четыре года, а заработная плата – три миллиона евро в год без учета бонусов.

    В минувшем сезоне Бенатиа принял участие в 14 поединках Бундеслиги, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    09.07.2016 15:20
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