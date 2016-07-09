Сабитов был выбран капитаном «Мордовии» на следующий сезон

Хавбек «Мордовии» Ренат Сабитов был выбран капитаном саранцев на предстоящий сезон. Предпочтение 31-летнему игроку отдала большая часть футболистов команды.
«Сегодня утром перед тренировкой в «Мордовии» состоялось командное собрание, в ходе которого были выбраны капитан и четыре вице-капитана.
Выводить саранскую команду на матчи с капитанской повязкой на рукаве в сезоне-2016/17 будет Ренат Сабитов. Заместителями Сабитова по мере обстоятельств могут выступить Илья Чебану, Евгений Осипов, Александр Дегтярев и Александр Кренделев», – сообщается на странице «Мордовии» в Twitter.
Напомним, что клуб из Саранска проведет сезон-2016/17 в ФНЛ.
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Источник: ФК «Мордовия»