Сабитов был выбран капитаном «Мордовии» на следующий сезон

Хавбек «Мордовии» Ренат Сабитов был выбран капитаном саранцев на предстоящий сезон. Предпочтение 31-летнему игроку отдала большая часть футболистов команды.

«Сегодня утром перед тренировкой в «Мордовии» состоялось командное собрание, в ходе которого были выбраны капитан и четыре вице-капитана.

Выводить саранскую команду на матчи с капитанской повязкой на рукаве в сезоне-2016/17 будет Ренат Сабитов. Заместителями Сабитова по мере обстоятельств могут выступить Илья Чебану, Евгений Осипов, Александр Дегтярев и Александр Кренделев», – сообщается на странице «Мордовии» в Twitter.

Напомним, что клуб из Саранска проведет сезон-2016/17 в ФНЛ.

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