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    Бэйл: «Уверен, что сборная Уэльса способна на большее»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, что во Франции валлийцы дошли до полуфинала турнира, где уступили Португалии.

    «Мы полностью реализовали свой потенциал на чемпионате Европы, но я до сих пор считаю, что в будущем мы способны на большее. У нас молодая команда, а большинство наших игроков еще не достигло своего пика.

    Надеюсь, мы сможем сохранить свою уверенность и продолжим расти как команда. Не вижу причин, по которым Уэльс не сможет претендовать на большее», – сказал Бэйл.

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    Источник: BBC

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    09.07.2016 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 июля 2016, 14:59

      уэльс обычный середняк.Просто повезло что в плейофф попалась наша мёртвая пешеходная дружина.

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