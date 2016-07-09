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    Чех: «Уход из сборной – правильный шаг. Время остановить невозможно»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех назвал причины, которые побудили его завершить международную карьеру.

    «Я играл в сборной на протяжении 14 лет. Мы всегда квалифицировались на крупные турниры. Каждый год у меня было много матчей на клубном уровне, и я думаю, что я достиг точки, когда для того, чтобы продолжать играть на 100%, как я это делал всегда, мне, вероятно, понадобится больше времени на отдых и восстановление.

    Уход из сборной – чисто футбольное решение. Если я хочу продлить свою карьеру и играть максимально долго на высочайшем уровне, то мне нужно найти правильный баланс, чтобы я мог делать это. Сейчас мне 34 года, следующий крупный международный турнир состоится через два года, в футболе это очень долгое время. Начать новую кампанию со сборной и на полпути сказать, что пора уходить – это последние, что я хочу. У меня фантастические воспоминания, я всегда буду их помнить. Но, как я сказал, вы не можете остановить время. Иногда нужно принимать решения, глядя в будущее. Я считаю, что это правильный шаг.

    Когда я был ребенком, моей заветной мечтой было сыграть за сборную хотя бы один раз. Но я сделал это 124 раза, что заставляет меня очень гордиться», – сказал Чех.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    09.07.2016 10:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 10 июля 2016, 13:57

      Рановато ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 9 июля 2016, 11:58

      в Россию не приедет как и буфон с месси

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