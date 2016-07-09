Селюк: «Чиновники хотят перевести стрелки за провал на Евро на Кокорина и Мамаева»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что скандальную ситуацию вокруг игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева раздувают чиновники, которые хотят отвести от себя внимание общественности за провал национальной команды на Евро-2016.

«После провала сборной на Евро-2016 один только Слуцкий проявил себя благородно и подал в отставку. Ни один чиновник не взял на себя ответственность и не сделал подобное. Знаете, зачем сейчас раздувается скандал с Кокориным и Мамаевым? Потому что чиновники хотят перевести стрелки на этих двух бедолаг, которые запутались и заигрались. При этом я не верю, что они потратили 250 тысяч на шампанское.

Ни один чиновник не сказал, что хочет уйти. Министру спорта и президенту РФС должно быть стыдно выходить на улицу. Сейчас собирают подписи за роспуск сборной, собрали уже больше 440 тысяч. Но я вам скажу, что надо распускать федерацию. А то они сидят и только набивают карманы деньгами.

Что касается Слуцкого, то это очень хороший человек. Могу это говорить, судя по его поступкам: начиная с того, как он в свое время поддержал Гончаренко, и заканчивая его отставкой», – сказал Селюк.