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  • Селюк: «Чиновники хотят перевести стрелки за провал на Евро на Кокорина и Мамаева»

Селюк: «Чиновники хотят перевести стрелки за провал на Евро на Кокорина и Мамаева»

9 июля 2016, 07:50
32

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что скандальную ситуацию вокруг игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева раздувают чиновники, которые хотят отвести от себя внимание общественности за провал национальной команды на Евро-2016.

«После провала сборной на Евро-2016 один только Слуцкий проявил себя благородно и подал в отставку. Ни один чиновник не взял на себя ответственность и не сделал подобное. Знаете, зачем сейчас раздувается скандал с Кокориным и Мамаевым? Потому что чиновники хотят перевести стрелки на этих двух бедолаг, которые запутались и заигрались. При этом я не верю, что они потратили 250 тысяч на шампанское.

Ни один чиновник не сказал, что хочет уйти. Министру спорта и президенту РФС должно быть стыдно выходить на улицу. Сейчас собирают подписи за роспуск сборной, собрали уже больше 440 тысяч. Но я вам скажу, что надо распускать федерацию. А то они сидят и только набивают карманы деньгами.

Что касается Слуцкого, то это очень хороший человек. Могу это говорить, судя по его поступкам: начиная с того, как он в свое время поддержал Гончаренко, и заканчивая его отставкой», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (32)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468043010
Не поспоришь.
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vladimir-7
1468043279
Отлично и самое главное справедливо написал Д.Селюк. Необходимо срочно собирать подписи на роспуск федерации футбола и министерства спорта и выбрать новые составы компетентных специалистов. Мутко в глаза говорят о том, чтобы уходил с этих должностей (Министр спорта и Президент РФС). Однако, кот-Мудко слушает и ест, т.е. карманы набивает и знает, что защищен Президентом РФ, который всё видит и молчит.
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kimi2005
1468043363
Согласен!
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sochi-2013
1468045725
В яблочко!
Ответить
GM
1468046147
Так это чиновники в соц.сетях раздувают про Кокору с Мамаем?! А так-то народу видео понравилось!
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андрей андреев
1468047503
Это было ясно сразу,народ как всегда развели
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Zenit-84
1468048671
Мутко первого надо выгонять! Весь спорт развалил, не только футбол. Сплошные допинг-скандалы...
Ответить
niarmed311082
1468050025
вот первая правильная мысль... а то в каждой статье в комментах только и пишут... уроды..бревна...а в корень не смотрит никто..кинули чинуши дл отвода глаз на костер инквизиции маму и коку... и все давай их закидывать камнями
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alex1951
1468059665
А можно я свой пятачок вставлю? В России футбол ,больше чем футбол. Но с приходом в футбол -денежных мешков- которые ни хрена в нем не смыслят ,но в силу того,что любого чела можно баблом взять,учитывая общий уровень жизни-это факт! И пока в футбол играют бабками ,а не мячом ,то мне просто-напростаки жалко российских болел! Это называется срать им в душу!!! ps Короче ...Необходимые подписи ,уверен,будут собраны и гоп-компания "Мудько & Партнеры" либо будет разогнаны,либо подчиняться Гласу народа,всё точка! Они и есть ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ!
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deinego77@yandex.ru
1468098083
Гниды Мамаевские Кокорятскиел очень долго будут любить друг друга а в особенности их тупые подруги! Столица финляндии для неё жутко серьёзный вопрос
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