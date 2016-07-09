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    Матюиди считает, что «Золотой мяч» должен получить Гризманн

    Полузащитник сборной Франции Блейз Матюиди выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен выиграть его соотечественник Антуан Гризманн.

    «Гризманн точно должен являться кандидатом на эту позицию, учитывая то, чего он добился на Евро-2016. Если бы мне пришлось голосовать, то я отдал бы голос за него.

    Несмотря на свой возраст, Гризманн показывает фантастическую игру. Он очень умен, а также обладает огромным талантом. Не все страны могут похвастаться такими игроками в составе», – сказал Матюиди.

    Источник: L' Equipe

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    09.07.2016 07:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 июля 2016, 10:03

      Иниеста тоже думал. .. щас не игра решает кто получит золотой мяч... как всегда или Кристина или леана

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > de bruyne 9 июля 2016, 15:55

      Тот факт, что Кристина или Лео получают в последнее время, как раз доказывает то, что именно ИГРА решает кто его получит

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 июля 2016, 09:45

      Я как большой поклонник Месси хочу , чтобы ЗМ получил кто-то другой , а не Месси или Роналду... например Суарез как никто другой достоин

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      Рейтинг: +33709

      zra78 9 июля 2016, 08:49

      Но получат одни и теже

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