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  • Агент Измайлова: «Есть договоренность, что Марат отыграет в «Краснодаре» минимум год–два»

Агент Измайлова: «Есть договоренность, что Марат отыграет в «Краснодаре» минимум год–два»

9 июля 2016, 00:25
7

Агент полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал о том, что «Краснодар» договорился о сотрудничестве с его клиентом. Напомним, Измайлов сегодня прибыл на тренировочный сбор краснодарцев в Австрии.

– Считаю, что это большая победа со стороны Марата. Он может снова играть – и играть на высоком уровне. Теперь все зависит от него. Он благодарен «Краснодару», который сделал предложение.

– Почему Марат пропустил год карьеры?

– Это то, что связано с личной жизнью. Не было условий, чтобы играть. Теперь есть условия, желание. Он долго готовился вернуться в футбол. И решил играть в России, хотя были варианты в других странах. Это его родина, «Краснодар» его знает. В то время, что Марат не играл, руководитель клуба постоянно его поддерживал. Трогательный, очень важный момент.

– Какие нюансы контракта, на какой срок?

– Есть договоренность, что Марат отыграет как минимум один–два года, – сказал Барбоза.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (7)
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никита голоян
1468014271
под Мамаева..... молодец Галицкий))))..Пусть пьет и колется дальше....если шампанское дороже родины....
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никита голоян
1468014626
в Краснодаре ... после срачки летать на своем самолете имеет право только Галицкий а не гомно....
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WhiteEgon
1468018194
В локо был одним из лучших, подавал надежды топ игрока. В итоге поездка зарубеж и до свиданья.
Очень жаль Марата... Как будто интеллигентный человек стал алкашной бомжарой никому не нужной.
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арейская
1468021402
Был уже в аренде у "Краснодара", и тот период сложился для него очень даже не плохо, ждём продолжения хорошей игры!
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absurd9
1468027609
Марат во многом не реализовался по ряду причин и теперь то уже никогда он не выйдет ни на какой там "высокий уровень", это смешно.
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Foxitkuban
1468048223
В клубе почти все сходятся во мнении, что Марат самый умный (по футбольному) игрок, после Широкова, когда либо выступавший за быков. И возраст на это не повлияет. Плюс ко всему, он очень опытный и титулованный игрок. Иметь такого "дядьку" в составе - необходимо. Это положительно влияет как на игроков, так и на молодежь. С учетом того, что он свободный агент, считаю приобретение крайне удачным.
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Саня БУБА
1468051197
....как игрок марат был (подчеркиваю - был) самым техничным как у нас, так и в спортинге.....но!!!!...как человек, как профессионал - полное говно!!!!...да еще и больное шизофренией (спросите у Семина)...так что, я бы на месте быков не радовался
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