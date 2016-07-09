Агент Измайлова: «Есть договоренность, что Марат отыграет в «Краснодаре» минимум год–два»

Агент полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал о том, что «Краснодар» договорился о сотрудничестве с его клиентом. Напомним, Измайлов сегодня прибыл на тренировочный сбор краснодарцев в Австрии.

– Считаю, что это большая победа со стороны Марата. Он может снова играть – и играть на высоком уровне. Теперь все зависит от него. Он благодарен «Краснодару», который сделал предложение.

– Почему Марат пропустил год карьеры?

– Это то, что связано с личной жизнью. Не было условий, чтобы играть. Теперь есть условия, желание. Он долго готовился вернуться в футбол. И решил играть в России, хотя были варианты в других странах. Это его родина, «Краснодар» его знает. В то время, что Марат не играл, руководитель клуба постоянно его поддерживал. Трогательный, очень важный момент.

– Какие нюансы контракта, на какой срок?

– Есть договоренность, что Марат отыграет как минимум один–два года, – сказал Барбоза.