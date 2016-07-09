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    Капелло: «На бумаге Франция – фаворит, но Португалия находится в лучшей форме»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями перед финальным матчем Евро-2016 между сборными Португалии и Франции.

    «Это будет интересный и сложный для обеих команд матч. Франция сильна в атаке, но имеет проблемы в защите. Португалия – компактная команда, которая напоминает мне Италию Антонио Конте и имеет в своем составе игрока, способного в один момент перевернуть игру. Обоим тренерам придется тщательно изучить друг друга, чтобы победить.

    Французы являются хозяевами турнира, и на бумаге они – фавориты, но я считаю, что Португалия находится в лучшей форме. Они сумеют дождаться нужно момента, чтобы доставить Франции неприятности», – сказал Капелло.

    Матч Португалия – Франция состоится в воскресенье, 10 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    09.07.2016 00:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5113

      hunta 9 июля 2016, 10:20

      Португалы итак выше головы прыгнули...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 9 июля 2016, 05:15

      Специалисту этому лучше не верить, франция сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 июля 2016, 03:31

      Один хрен французам победу насвистят судьи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 9 июля 2016, 01:07

      За португалию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 июля 2016, 00:31

      Не верю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 июля 2016, 00:23

      Болеем за Францию !

      -2
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