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    Бабаев: «ЦСКА не рассматривал Гончаренко как возможную замену Слуцкому»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не собирался назначать на пост главного тренера Виктора Гончаренко, который работал помощником Леонида Слуцкого.

    «Мы не рассматривали Гончаренко как возможную замену Слуцкому на случай его ухода в сборную. Просто в какой-то момент Виктор Михайлович оказался в сложной ситуации, тренерский штаб ЦСКА – в какой-то степени тоже, хотя и не могу сказать, что он нуждался в усилении. Однако получить такого сильного специалиста, который, как известно, с Леонидом Викторовичем в очень хороших отношениях, было очень кстати.

    Здесь все совпало – и желание не тратить время зря у Виктора Михайловича, и желание лично Леонида Викторовича, и клуба в целом получить такого помощника и специалиста, как Гончаренко. Как говорится в известной пословице «одна голова – хорошо, а две – лучше», поэтому я думаю, что и Виктор Михайлович в определенной степени внес вклад в чемпионство по итогам прошедшего сезона», – сказал Бабаев.

    Также он прокомментировал уход Гончаренко в «Уфу», где тот стал главным тренером.

    «Тот факт, что мы без проблем согласовали его переход в «Уфу», косвенно подтверждает, что Гончаренко не приглашался в качестве некой страховки.

    Изначально была договоренность, что как только Виктор Михайлович изъявит желание перейти куда-то на пост главного тренера, то ЦСКА без вопросов примет эту позицию. Что и произошло».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2016 22:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июля 2016, 09:05

      ЦСКА поступил справедливо и благородно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 июля 2016, 22:49

      Воланд: «Интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова».
      М.А.Булгаков, «Мастер и Маргарита»

      -2
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