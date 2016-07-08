Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муса попрощался с болельщиками ЦСКА и клубом

8 июля 2016, 21:04
17

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса попрощался с болельщиками ЦСКА и армейским клубом, из которого он перешел к чемпионам АПЛ.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Они кричали, поддерживали, скандировали мое имя.

Также хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб и главного тренера. Леонид Викторович стал для меня как отец. Он меня сотворил, сделал меня тем, кем я стал. Мой прогресс – исключительно его заслуга. Также спасибо партнерам по команде, с ними было очень приятно играть. Они замечательные товарищи, я всегда чувствовал их поддержку.

Спасибо руководству клуба и всем сотрудникам, а также обслуживающему персоналу команды за поддержку и теплоту. Мы боролись до конца, и в этом году стали чемпионами. Особенно приятно, что я покидаю команду в этом статусе. Буду молиться за команду, чтобы она снова выиграла чемпионат, и чтобы в Лиге чемпионов все получилось. ЦСКА всегда будет первым!», – сказал Муса.

Источник: ПФК ЦСКА
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dr.Dexter
1468001255
молорик , удачи Ахмед ))))
Ответить
Exotoxin
1468001954
Красавчик конь. А наш габонский суперстар свинтил, даже ручкой не помахал.
Ответить
Beim
1468002813
Хороший игрок, хорошего ему будущего в апл! Как болельщик Спартака теперь могу спать спокойно нам он маловероятно что ещё забьётся)
Ответить
vampir4ik
1468009612
Молодец!!!Удачи!!!
Ответить
CSKA471
1468010038
Спасибо Муса за все!удачи!!! будем болеть за тебя и в апл!!!
Ответить
Aldo.CSKA
1468010174
Удачи тебе и побольше игрового времени! Спасибо!!
Ответить
Сергей Свояк
1468014500
Он зарабатывает приличные суммы, но зубы у него ужасные) ПОЧЕМУ ? ) Принимается лишь отмазка, что ему некогда, потому что много тренируется
Ответить
Сергей Свояк
1468014625
Муса отлично провёл все сезоны в ЦСКА. Тут ничего более не остаётся, как сказать СПАСИБО. Считаю его профессионалом. Удачи в Лестер Сити, в АПЛ, и Лиге Чемпионов. Будет мега круто, если ЦСКА попадёт на Лестер Сити в ЛЧ.
Ответить
HoHoL 33
1468014916
Удачи Ахмед, пусть у тебя все получиться!!!!
Ответить
арейская
1468023610
Спасибо и тебе, Муса! Будем следить за твоей игрой и в "Лестере", удачи тебе в новом клубе!
Ответить
Главные новости
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
1
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
3
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
3
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
4
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Все новости
Все новости
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+