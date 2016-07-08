Муса попрощался с болельщиками ЦСКА и клубом

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса попрощался с болельщиками ЦСКА и армейским клубом, из которого он перешел к чемпионам АПЛ.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Они кричали, поддерживали, скандировали мое имя.

Также хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб и главного тренера. Леонид Викторович стал для меня как отец. Он меня сотворил, сделал меня тем, кем я стал. Мой прогресс – исключительно его заслуга. Также спасибо партнерам по команде, с ними было очень приятно играть. Они замечательные товарищи, я всегда чувствовал их поддержку.

Спасибо руководству клуба и всем сотрудникам, а также обслуживающему персоналу команды за поддержку и теплоту. Мы боролись до конца, и в этом году стали чемпионами. Особенно приятно, что я покидаю команду в этом статусе. Буду молиться за команду, чтобы она снова выиграла чемпионат, и чтобы в Лиге чемпионов все получилось. ЦСКА всегда будет первым!», – сказал Муса.