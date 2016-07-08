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    Угадай победителя Евро-2016 и выиграй iPod!

    В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводит специальный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не пропустите главное событие июля!

    Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, будет ли удаление и даже какая будет погода во время финала? Тогда главный приз плеер iPod Nano практически уже ваш!

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до финала Евро-2016 в это воскресенье, 10 июля, в 21:00 мск.

    Имена победителей будут известны на следующий день, 11 июля, в 12:00 мск.

    ИГРАТЬ

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время игры. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча УЕФА и всей редакцией будем пристально следить за событиями финального матча Евро-2016.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    А теперь о призах! Трое лучших участников Фантазисты выиграют:

    1 местоMP3 плеер Apple iPod Nano;

    2 место – футболка победителя Евро-2016;

    3 место – футболка команды, занявшей второе место на Евро-2016.

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Фантазиста – это новый экспериментальный формат конкурса прогнозов на «Бомбардире». Поэтому мы будем очень рады получить ваши отзывы и предложения. Сделать это можно в чате на странице конкурса. Спасибо и удачи!

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 15:19
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 01:21

      Хороший конкурс, повторюсь! Но все же на будущее, наверное, следует избегать ситуаций с двоякими трактовками. Взять, к примеру, вопрос №7 о нарушении правил. Если не ошибаюсь, по протоколу те были нарушены где-то минуте так на 13-ой португальцами, но еще за 5 минут до этого судья показал, что фол на Роналду был, но игру остановил только после аута.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 июля 2016, 00:18

      Клоуны, светлые и тёмные, друзья и антиподы, братья по разуму! Болейте ща за детей своих, а не за продажный Еврохудбол. Ха! Завтра поутру возьмите дитятей своих за лапки, купите вместе мяч и идите на школьную площадку играть, гонять и визжать. как в детстве! а ещё и вместе с мамой. Пойло и курево верните взад продавцам. Поклонитесь старикам и подберите мусор за собой. Да не будем мы похожими на обоссаную, засранную, продажную еврожопу. Играем свой футбол, семейный, чисто русский. Честный и справедливый, без купленных судей. Вставай, страна !!! родители, подьём!!! С ув.

      -2
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      Рейтинг: +12

      андрейка24 10 июля 2016, 22:48

      прошляпил(

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 июля 2016, 21:28

      португалия 2-1 франция

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Lev Aleks 10 июля 2016, 23:44

      и у меня так же.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 10 июля 2016, 21:01

      Россия в финале

      0
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      Рейтинг: +26

      MAE 10 июля 2016, 21:01

      Главное чтобы,люди в чёрном не испортили финал

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июля 2016, 20:33

      Франция выиграет 3:2.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июля 2016, 19:35

      Я лично планирую, что Россия будет в финале играть, а я получу дохрена очков.

      2
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      Рейтинг: +10

      Игорь1999999 10 июля 2016, 18:50

      А в Беларусь вы не отправляете призы,да?

      0
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      Рейтинг: +10

      vasso70 10 июля 2016, 16:38

      Португалия 2-1 Франция, первый гол пусть будет на 27 минуте, погода будет облачно

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