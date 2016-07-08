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    Анри: «Гризманн – новый герой Франции»

    Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри является рекордсменом по числу забитых голов за национальную команду – 51. Но он не против, если Антуан Гризманн сможет побить этот рекорд в ближайшее время.

    «Надеюсь, что Гризманн сможет побить мой рекорд по количеству голов за сборную. Приятно видеть общение между командой и болельщиками. Гризманн является ключевой фигурой нынешней сборной Франции. Мы все знали, что он способен играть на этом уровне. Теперь у французов есть новый герой, нападающий, который может заставить нас выиграть титулы. Хотелось бы надеяться на это», – приводит слова Анри BBC.

    Стоит отметить, что во всех матчах, в которых 25-летний форвард забивал, французы не проигрывали.:

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 11:04
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