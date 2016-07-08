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  • Определились соперники «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

Определились соперники «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

8 июля 2016, 10:52
8

По результатам завершившегося 1-го раунда квалификации Лиги Европы стали известны все возможные соперники «Спартака» и «Краснодара» по 3-му раунду отбора. Жеребьевка 3-го раунда состоится 15 июля. Обе российские команды будут сеяными. Процедура жеребьевки предполагает, что в соперники команды могут получить пары из 2-го раунда.

Матчи 2-го раунде состоятся 14 и 21 июля, матчи 3-го раунда – 28 июля и 4 августа.

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Сеяные:

«АЗ Алкаммар» (Голландия)

«Генк» (Бельгия) – «Будучность» (Черногория)

«Лилль» (Франция)

«Сент-Этьен» (Франция)

«Гент» (Бельгия)

«Краснодар» (Россия)*

«Рапид» (Вена, Австрия)

«Слован» (Либерец, Чехия)

«Марибор» (Словения)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан)

«Спартак» (Москва, Россия)*

«Аустрия» (Австрия) – «Кукес» (Албания)

«Партизан» (Сербия) – «Заглембе» (Польша)

«Вест Хэм» (Англия)

«Герта» (Германия)

«Панатинаикос» (Греция)

«Мидтьюлланд» (Дания) – «Ваду» (Лихтенштейн)

«Риека» (Хорватия)

«Сассуоло» (Италия)

«Риу Аве» (Португалия)

«Ворскла» (Украина)

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Нымме Калью» (Эстония)

ХИК (Финляндия) – «Берое» (Болгария)

«Хайдук» (Хорватия) – «КСМС Яссы» (Румыния)

«Арока» (Португалия)

«Аполлон» (Кипр)

«Млада Болеслав» (Чехия)

«Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)

«Омония» (Кипр)

Несеяные:

«Грассхопперс» (Швейцария) – «Рейкьявик» (Исландия)

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)

АЕК (Ларнака, Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)

«Александрия» (Украина)

АИК (Швеция) – «Европа» (Гибралтар)

«Слован» (Братислава, Словакия) – «Елгава» (Латвия)

«Люцерн» (Швейцария)

«Видеотон» (Венгрия) – «Чукаричики» (Сербия)

АЕК (Афины, Греция)

«Войводина» (Сербия) – «Коннас Куэй» (Уэльс)

«Истанбул» (Турция)

«Стремгодсет» (Норвегия) – «Сендерюске» (Дания)

«Шахтер» (Солигроск, Белоруссия) – «Домжале» (Словения)

«Спартак» (Трнава, Словакия) – «Ширак» (Армения)

«Брондбю» (Дания) – «Хайберниан» (Шотландия)

«Хераклес» (Голландия)

«Пандурий» (Румыния)

«Османылспор» (Турция) – «Зимбру» (Молдавия)

«Славия» (Чехия) – «Левадия» (Эстония)

«Гетеборг» (Швеция) – «Пьяст» (Польша)

«Дебрецен» (Венгрия) – «Торепдо-БелАЗ» (Белоруссия)

«Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта)

«Вентспилс» (Латвия) – «Абердин» (Шотландия)

«Адмира-Ваккер» (Австрия) – «Кяпаз» (Азербайджан)

«Хекен» (Швеция) – «Крок Сити» (Ирландия)

«Яннина» (Греция) – «Оддс» (Норвегия)

«Локомотива» (Хорватия) – «РоПС» (Финляндия)

«Габала» (Азербайджан) – МТК (Венгрия)

«Вииторул» (Румыния)

* клубы из Украины и России будут разведены при жеребьевке

Источник: Terrikon
Лига Европы Лига Европы Спартак Краснодар
Комментарии (8)
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REDAT
1467980314
Удачи "Краснодару" и "Спартаку" ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
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Maxim Nik
1467985249
Хороших результатов и красивой игры всем нашим командам в лиге Европы.
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zigbert
1467997245
Хорошей игры.
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markopolo
1468006224
Только побед!!!
Ответить
DED61
1468547707
Будем ждать!
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