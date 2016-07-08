Определились соперники «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

По результатам завершившегося 1-го раунда квалификации Лиги Европы стали известны все возможные соперники «Спартака» и «Краснодара» по 3-му раунду отбора. Жеребьевка 3-го раунда состоится 15 июля. Обе российские команды будут сеяными. Процедура жеребьевки предполагает, что в соперники команды могут получить пары из 2-го раунда.
Матчи 2-го раунде состоятся 14 и 21 июля, матчи 3-го раунда – 28 июля и 4 августа.
Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Сеяные:
«АЗ Алкаммар» (Голландия)
«Генк» (Бельгия) – «Будучность» (Черногория)
«Лилль» (Франция)
«Сент-Этьен» (Франция)
«Гент» (Бельгия)
«Краснодар» (Россия)*
«Рапид» (Вена, Австрия)
«Слован» (Либерец, Чехия)
«Марибор» (Словения)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан)
«Спартак» (Москва, Россия)*
«Аустрия» (Австрия) – «Кукес» (Албания)
«Партизан» (Сербия) – «Заглембе» (Польша)
«Вест Хэм» (Англия)
«Герта» (Германия)
«Панатинаикос» (Греция)
«Мидтьюлланд» (Дания) – «Ваду» (Лихтенштейн)
«Риека» (Хорватия)
«Сассуоло» (Италия)
«Риу Аве» (Португалия)
«Ворскла» (Украина)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Нымме Калью» (Эстония)
ХИК (Финляндия) – «Берое» (Болгария)
«Хайдук» (Хорватия) – «КСМС Яссы» (Румыния)
«Арока» (Португалия)
«Аполлон» (Кипр)
«Млада Болеслав» (Чехия)
«Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)
«Омония» (Кипр)
Несеяные:
«Грассхопперс» (Швейцария) – «Рейкьявик» (Исландия)
«Нефтчи» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)
АЕК (Ларнака, Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)
«Александрия» (Украина)
АИК (Швеция) – «Европа» (Гибралтар)
«Слован» (Братислава, Словакия) – «Елгава» (Латвия)
«Люцерн» (Швейцария)
«Видеотон» (Венгрия) – «Чукаричики» (Сербия)
АЕК (Афины, Греция)
«Войводина» (Сербия) – «Коннас Куэй» (Уэльс)
«Истанбул» (Турция)
«Стремгодсет» (Норвегия) – «Сендерюске» (Дания)
«Шахтер» (Солигроск, Белоруссия) – «Домжале» (Словения)
«Спартак» (Трнава, Словакия) – «Ширак» (Армения)
«Брондбю» (Дания) – «Хайберниан» (Шотландия)
«Хераклес» (Голландия)
«Пандурий» (Румыния)
«Османылспор» (Турция) – «Зимбру» (Молдавия)
«Славия» (Чехия) – «Левадия» (Эстония)
«Гетеборг» (Швеция) – «Пьяст» (Польша)
«Дебрецен» (Венгрия) – «Торепдо-БелАЗ» (Белоруссия)
«Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта)
«Вентспилс» (Латвия) – «Абердин» (Шотландия)
«Адмира-Ваккер» (Австрия) – «Кяпаз» (Азербайджан)
«Хекен» (Швеция) – «Крок Сити» (Ирландия)
«Яннина» (Греция) – «Оддс» (Норвегия)
«Локомотива» (Хорватия) – «РоПС» (Финляндия)
«Габала» (Азербайджан) – МТК (Венгрия)
«Вииторул» (Румыния)
* клубы из Украины и России будут разведены при жеребьевке