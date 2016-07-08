Главный тренер «Интера» Роберто Манчини готов возглавить сборную Англии.

Контракт итальянского специалиста с миланским клубом истекает через год, и, как сообщается, Манчини чувствует неуверенность в своем будущем после того, как 70% акций «Интера» приобрел китайский консорциум Suning Commerce Group.

По информации источника, Манчини готов принять предложение от Футбольной ассоциации Англии и возглавить сборную этой страны.

Напомним, англичане остались без главного тренера после увольнения Роя Ходжсона, под руководством которого они проиграли сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016.