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    Германия – Франция. Швайнштайгер и Джан выйдут на поле с первых минут

    Стали известны составы сборных Германии и Франции, в которых команды начнут полуфинальный матч Евро-2016.

    Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Швайнштайгер, Озил, Дракслер, Мюллер, Джан, Боатенг, Кроос, Киммих.

    Франция: Льорис, Санья, Косиельни, Умтити, Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн, Пайе, Жиру.

    Матч Германия – Франция начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 20:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 7 июля 2016, 22:58

      Ах как играют ребята, да!!!!!....пендаль все таки не заслуженный был...можно было ограничиться устным пендалем!!!...ну а у нас новые радостные вести:...В состав символической сборной худших игроков группового этапа Евро-2016 вошли сразу пятеро россиян. Это нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов, полузащитник Александр Головин и защитники Сергей Игнашевич и Игорь Смольников. Худшим игроком был признан нападающий украинской сборной Роман Зозуля.

      Полностью список выглядит так: Джо Харт (Англия) - Сергей Игнашевич, Игорь Смольников (оба - Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) - Огузхан Озьякуп (Турция), Виктор Коваленко (Украина), Александр Головин (Россия) - Федор Смолов, Александр Кокорин (оба - Россия), Роман Зозуля (Украина). ......ну и лично я бы, поставил в эту сборную худшим тренером слуцкого...у кого какие варианты???

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 июля 2016, 21:11

      не получается!!!!!!!!!!!! блин.... нигде

      0
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > ljrljr0505 7 июля 2016, 21:18

      я не могу поставить на результат Германия - Франция. Админы! Претензия Вам. Считаю, что все игры, на которые по Вашей вине не можем поставить, обязаны засчитать как сыгравшие. Кто согласен?....

      2
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Novograd 7 июля 2016, 21:19

      где эта ветка??

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 7 июля 2016, 21:23

      Требовать выигрыш только в евро!

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Novograd 7 июля 2016, 21:24

      спасибо, успел. Но тем не менее это всего лишь одна игра и 2 ставки. а Остальные?????. Лига европы......

      0
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > kykyi 7 июля 2016, 21:25

      зачем?? рейтинговые очки пусть набавляют..

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Novograd 7 июля 2016, 21:26

      там не все. Очень многие игры уже идут...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 7 июля 2016, 21:29

      Зайди на ветку ЛЕ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 7 июля 2016, 21:30

      Я бы взял и в евро, пусть мне будет хуже.

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ljrljr0505 7 июля 2016, 21:35

      ...а оно тебе надо???...ты че истерику устроил???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Novograd 7 июля 2016, 21:37

      спасибо. что успел то поставил...но адреналин по полной получил...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > sv1969 7 июля 2016, 21:38

      +++

      1
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Саня БУБА 7 июля 2016, 21:38

      так жить веселее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 7 июля 2016, 20:48

      лютый состав!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 июля 2016, 20:43

      Тотализатор не открывается!!!! админы в чем дело???? Как сделать ставки???????

      2
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > ljrljr0505 7 июля 2016, 20:46

      Во-во и я плююсь

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 7 июля 2016, 20:49

      Зайди на ветку Евро, там можно сделать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zra78 7 июля 2016, 20:50

      Зайди на ветку Евро, там можно сделать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ljrljr0505 7 июля 2016, 20:53

      Я успел)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 7 июля 2016, 20:30

      Германия - Чемпион!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > sergey_86-76 7 июля 2016, 20:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фашисты гавно

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > FCZenit1990 7 июля 2016, 20:52

      Играют немцы, фашистов повесили в 45-ом.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > FCZenit1990 7 июля 2016, 20:53

      Если ты вдруг ввиду своего слабоумия назвал фашистами сборную Германии, то ты реально придурок. И еще, если сборная Германии говно, то какой тогда фекалией по сравнению с ними является твой любимый Зенит?

      5
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      ...
      Рейтинг: +90

      greck > FCZenit1990 7 июля 2016, 20:53

      и крысоеды тоже....

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Антибиотик 7 июля 2016, 21:14

      +

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > 7 июля 2016, 21:17

      я не могу поставить на результат Германия - Франция. Админы! Претензия Вам. Считаю, что все игры, на которые по Вашей вине не можем поставить, обязаны засчитать как сыгравшие. Кто согласен?....

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