Германия – Франция. Швайнштайгер и Джан выйдут на поле с первых минут

Стали известны составы сборных Германии и Франции, в которых команды начнут полуфинальный матч Евро-2016.

Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Швайнштайгер, Озил, Дракслер, Мюллер, Джан, Боатенг, Кроос, Киммих.

Франция: Льорис, Санья, Косиельни, Умтити, Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн, Пайе, Жиру.

Матч Германия – Франция начнется в 22:00 по московскому времени.