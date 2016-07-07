Германия – Франция. Швайнштайгер и Джан выйдут на поле с первых минут

Ах как играют ребята, да!!!!!....пендаль все таки не заслуженный был...можно было ограничиться устным пендалем!!!...ну а у нас новые радостные вести:...В состав символической сборной худших игроков группового этапа Евро-2016 вошли сразу пятеро россиян. Это нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов, полузащитник Александр Головин и защитники Сергей Игнашевич и Игорь Смольников. Худшим игроком был признан нападающий украинской сборной Роман Зозуля.
Полностью список выглядит так: Джо Харт (Англия) - Сергей Игнашевич, Игорь Смольников (оба - Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) - Огузхан Озьякуп (Турция), Виктор Коваленко (Украина), Александр Головин (Россия) - Федор Смолов, Александр Кокорин (оба - Россия), Роман Зозуля (Украина). ......ну и лично я бы, поставил в эту сборную худшим тренером слуцкого...у кого какие варианты???
Стали известны составы сборных Германии и Франции, в которых команды начнут полуфинальный матч Евро-2016.
Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Швайнштайгер, Озил, Дракслер, Мюллер, Джан, Боатенг, Кроос, Киммих.
Франция: Льорис, Санья, Косиельни, Умтити, Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн, Пайе, Жиру.
Матч Германия – Франция начнется в 22:00 по московскому времени.