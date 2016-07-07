Гиггз: «Евро для Уэльса закончен, но для валлийского футбола все только начинается»

Бывший игрок сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал выступление валлийцев на Евро-2016. Напомним, Уэльс уступил в полуфинале сборной Португалии (0:2).

«Об этой команде можно сказать только хорошее за все, чего они добились и что сделали на этом турнире. Евро для Уэльса закончен, но для валлийского футбола все только начинается.

С Португалией Уэльс не сыграл хорошо, но нужно отдать должное и сопернику, который множество раз добирался до полуфинала и имеет в составе хороших игроков. Мы могли бы сыграть и лучше, но нужно похвалить Португалию», – сказал Гиггз.