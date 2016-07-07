Путин создал штаб по обеспечению безопасности на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании оперативного штаба по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедерации-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.

«Образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Установить, что руководителем данного межведомственного оперативного штаба по должности является первый заместитель директора ФСБ РФ», – говорится в указе.