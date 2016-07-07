Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Путин создал штаб по обеспечению безопасности на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Путин создал штаб по обеспечению безопасности на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018

7 июля 2016, 17:45
22

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании оперативного штаба по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедерации-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.

«Образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Установить, что руководителем данного межведомственного оперативного штаба по должности является первый заместитель директора ФСБ РФ», – говорится в указе.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1467902890
Сервер давно в конкурс не пускает? И как долго оно продлится, может кто-то из администрации здесь ответит?
Ответить
тигрик
1467902929
Конкурс екнулся
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467908590
Будет ли вообще это мероприятие?
Ответить
Cнег
1467910813
Подписать Указ ума много не надо... А деньги на Силы и Средства для осуществления этой затеи опять с народа? ДОКОЛЕ? Когда прекратите истязать народ, от которого вы никогда не уйдёте?!
Ответить
Стивен
1467911791
не в тему, но что случилось с конкурсом прогнозов?
Ответить
Главные новости
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
1
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
2
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
5
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
4
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
2
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Все новости
Все новости
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
2
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
2
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
14:08
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
14:00
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
5
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+