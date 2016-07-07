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    Рейнгольд: «Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной России»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о поступке футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

    «Ребята гуляют так же, как и на футбольном поле. С отвращением смотрю на все то, что происходит вокруг нашей и сборной и ее футболистов. Здесь бы траур устроить, извиниться перед болельщиками за то безобразие, которое они устроили на Евро-2016, а происходит все наоборот. Национальная команда была слабейшей на чемпионате Европы, – это с ума сойти! Неужели у людей нет вообще ни стыда, ни совести? Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной. Я не вижу в СМИ, чтобы кто-то из футболистов сильно переживал из-за случившегося во Франции.

    Это крайне неприятная история. Мамаев и Кокорин также подвели и своих товарищей по сборной. Наверняка они это обсудят между собой. Они обалдели совсем? В России футбольный траур, и вдруг вот такие новости... 250 тысяч евро... с ума сойти! Вот таких футболистов мы воспитали.

    Как быть? Никак! Только одно: надо начинать полную футбольную реформу. Речь идет не только о футболистах, но и о чиновниках. Все вверх ногами перевернуть, потому что происходящее в нашем футболе просто недопустимо. Я настаиваю на том, что игрок сборной должен быть примером для молодежи. Речь не только о самом процессе игры, но и о поведении вне поля, о внешнем виде и т.п. Мелочей в футболе нет!» – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.07.2016 12:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +399

      guron88 7 июля 2016, 15:25

      Перестройка всего футбольного хозяйства - необходима ! Пора, наконец, начинать !

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > guron88 7 июля 2016, 15:53

      Самое смешное,что перестройку будут делать те,кто до этого довёл.Так что,мимо кассы.Уж извините)))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 7 июля 2016, 16:26

      ....та не очкуй ты, андрюха!!!! ...ща мудко всем шампусика на бюджетные 250 косарей возьмет, да под гимн россии на расслабоне, как начнет реформировать!!!!...главное у медведева и думы по больше бабла нефте-газового попросить....а то тема то непростая, хлопотная!!!!...надобно лекарей заморских нанять для ее лечения и распила бюджета знатного....а то бояре то наши за отпуска по износились малех!!!!!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > 7 июля 2016, 16:29

      .....надо этого северо-корейского руководителя нанять к нам лет на 5.....и к евро 2020 - будем чемпионами......а под это дело, пора конституцию пересматривать....а то че то много стало на ветках 3,14доров гейроповских выскакивать....пора гнать их на ту землю, что они считают обетованной!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 7 июля 2016, 19:23

      Извини,но я к геям и ропам отношусь нормально..Точнее не отношусь...Короче,ты понял)))А те,которые на ветках появились,чувствую,наши это...Засланцы)))

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      Рейтинг: +99

      Bekkz > андрей андреев 8 июля 2016, 05:41

      Все верно. Гнильё своё место не отдаст.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 июля 2016, 14:18

      Прав Рейнгольд.Надо гнать мокрыми семейными трусами сборную и Мудко со товарищи ! На будущее:Футбольным и,вообще,спортивным сообществом должен командовать бывший отечественный спортсмен с большими спортивными заслугами,а не лупоглазый проходимец с питерской подворотни.Мамаеву можно разрешить исправиться,но с условием-пусть убирает,как знает, с себя наколки.Футбол и дети смотрят ,а он бегает под камеру по полю размалёванный ,как портовая проститутка.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 7 июля 2016, 15:06

      Вы предлагаете детям не смотреть Европейский футбол? Они там все в наколках.)))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 7 июля 2016, 16:41

      .....помнится, раньше за любые наколочки то ответ держали люди!!!....если не могли держать ответ, им накалывались другие наколочки в дополнение, которые определяли их принадлежность к заднеприводному сообществу....этим людям после даже руки ни кто не подавал...можно было здорово испачкаться!!!...а мамаев, не просто ответить не сможет ни за одну, он сам определися!!!...с женой...а жена саша мадмуазель-коко (шанель) стало быть.....они сами себя сейчас определяют....мне просто стремно смотреть, что на них равняется наша молодежь!!!!....всех ведь не охватишь.....и что с нашим населением будет через лет 20???...страшно представить

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 7 июля 2016, 19:30

      Нормально будет всё.У меня дочери18,сыну 14-отличные дети,мне нравятся))).Главное -порядочные,добрые и честные.А этот ёбн...тый мир-пусть провалится в ад.

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      Рейтинг: +99

      Bekkz > андрей андреев 8 июля 2016, 05:44

      Все идёт от семьи. Как детей воспитаешь, так и будет. Правильно говоришь.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 июля 2016, 13:23

      Да уж...Вот все смеются над Игнашевичем,а он, по моему мнению, по крайней мере ведет себя прилично,в таком возрасте держит себя в хорошей форме,пусть возраст и дает своё. Хотя бы вели бы себя наши сборники как Игнашевич,а не так как эти "молодые миллионеры"...

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Pro100Kid 7 июля 2016, 16:49

      ....игнашевич конечно вор авторитетный, но!....вот как раз по тобой указанной причине, на его бы месте уйти из сборной!!!....кто то, когда то им сказал: игнаш, березы - вы незаменимы!!!!....а они взяли и поверили в эту сказку!!!!...печально все это

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      Рейтинг: +173

      Serjik78 7 июля 2016, 13:23

      Как обычно попи....дят о коррупции, какие все плохие, что надо отменить лимит и т.д. и т.п. В итоге в лучшем случае найдут козла отпущения, а скорее всего просто все забудут максимум через месяц.

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      Рейтинг: +186

      STatham 7 июля 2016, 12:43

      Отличная статья. Согласен на 101%

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