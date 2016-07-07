Франция и Германия определят второго финалиста Евро-2016

7 июля определится второй финалист чемпионата Европы-2016. В очном противостоянии сегодня сойдутся сборные Франции и Германии. У немцев есть отличная возможность выиграть второй крупный турнир кряду, а французы, в свою очередь, намерены стать победителями домашнего Евро.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Германия – Франция. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!