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    Франция и Германия определят второго финалиста Евро-2016

    7 июля определится второй финалист чемпионата Европы-2016. В очном противостоянии сегодня сойдутся сборные Франции и Германии. У немцев есть отличная возможность выиграть второй крупный турнир кряду, а французы, в свою очередь, намерены стать победителями домашнего Евро.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Германия – Франция. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 20:57
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 июля 2016, 22:49

      судья красавец, тащит за шкирку французов в финал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 7 июля 2016, 22:06

      за Германию

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 июля 2016, 21:36

      А,что с сайтом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 7 июля 2016, 21:32

      хочу что бы немцы выиграли,но наверное лучше , что бы победили французы, ибо я с ними работаю, а завтра еще выйдут злыми на роботу и не захотят мне платить...так что уж нет,лучше Ф

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 7 июля 2016, 21:11

      Пенальти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 июля 2016, 21:07

      Сборная африки и так выше головы прыгнула.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 7 июля 2016, 14:34

      Франция полюбому.

      -2
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