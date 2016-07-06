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    Орещук: «К Губочану не только «Марсель» проявляет интерес»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе к защитнику Томашу Губочану со стороны «Марселя».

    «Все будет на официальном сайте. Пока никаких комментариев. К Томашу есть интерес не только со стороны «Марселя». Если нас устроят финансовые условия, то мы готовы отпустить Губочана», – сказал Орещук.

    Ранее сообщалось, что Губочан подпишет с французским клубом трехлетний контракт, а «Динамо» получит за своего футболиста 1,2 миллиона евро.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Губочан сыграл 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2016 19:45
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