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    Дешам: «Никто не может изменить историю, но игроки могут написать в ней новую главу»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями накануне полуфинального матча Евро-2016 против команды Германии.

    «Никто не может изменить историю, но в ней могут появиться новые главы, и игроки способны написать их. Сейчас эта страница пуста, и завтра они должны заполнить ее. Не имеет значения, что было в прошлом – важно, что происходит сейчас.

    Я верю, что футболистам необходима веря в себя. Мы знаем соперника – это все еще лучшая команда мира, но мы собираемся отдать на поле все силы.

    У нас всегда были уверенность и желание оказаться там, где мы находимся сейчас. Этот процесс не был линейным, но игроки сделали все возможное, чтобы добраться до полуфинала», – сказал Дешам.

    Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2016 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      serega99 6 июля 2016, 19:25

      Хорошо сказал!

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