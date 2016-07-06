«Манчестер Сити» намерен предложить за Бонуччи 60 миллионов

«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить в летнее трансферное окно защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Ранее туринский клуб отказался продавать футболиста в «Сити» за 45 миллионов евро, однако теперь руководство «горожан» намерено предложить за 29-летнего итальянца 60 миллионов.

Сообщается, что в услугах игрока обороны заинтересован новый наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Соглашение Бонуччи с «Ювентусом» рассчитано до 2020 года, а его рыночная стоимость составляет 30 миллионов.