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Песков: «Путин слышал об эксцессе Кокорина с Мамаевым»

6 июля 2016, 12:38
29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальный инцидент с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

«Об эксцессе слышали все, включая президента Путина. Это получило широкое медийное освящение, широкий общественный отклик. Но сначала нужно определиться — все-таки было это тщеславное безобразие оплачено нашими футболистами или кем-то другим. Здесь как-то голословно просто бросать камни очень легко. Но все-таки нужно точно понимать: вот это бахвальство — это было их бахвальство или других товарищей. Если вечеринку оплачивали сами футболисты, то бог им судья.

Что касается ограничения зарплат российских футболистов, то этот вопрос не может обсуждаться и не должен обсуждаться в Кремле, тем более на уровне главы государства», – отметил Песков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Россия (до 18) Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (29)
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Kosmotoga
1467798025
радуют плохие новости из сборной.Может это наконец заставит чиновников провести реформы футбола России.
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o33uk
1467799499
Мне очень фото понравилось где девушки этих двух героев танцуют на чём-то(диван или стол) а эти как зайчики сидят и смотрят)))))))). Господин Песков наверно прав это не бахвальство, называется это всё простым русским словом ПОДКАБЛУЧНИКИ.
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росс
1467799989
Я верю, что наступит этот год, когда за наш футбол поднимем кружки. Для этого зальём на поле лёд - Кокорину дадим коньки и клюшки.
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vgarakh
1467801198
Благодаря лимиту, который установила власть, воспитывается вот такая гордость России. Дальше будет еще веселее.
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talgatnurzhanov2006
1467801795
бахвалюги неумелые
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ArReal
1467806753
Пресс-секретарь президента-"Об эксцессе слышали все"...Конечно слышали все - они наверно в соседнем зале в этом клубе были))
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koli4ka
1467813770
Ну и пропиарились ДЕБИЛЫ!!! со свиными рожами...
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cska-62
1467825376
Ходят слухи, что шокированный выходкой Мамаева и Кокорина Владимир Владимирович Путин позвонил своему другу Никите Сергеевичу Михалкову и настойчиво порекомендовал ему снять ремейк знаменитого фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1959).
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sidul1
1467886395
пора уже Кремлю за Мутко взяться и отменить лимит,пока не поздно
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