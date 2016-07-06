Песков: «Путин слышал об эксцессе Кокорина с Мамаевым»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальный инцидент с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

«Об эксцессе слышали все, включая президента Путина. Это получило широкое медийное освящение, широкий общественный отклик. Но сначала нужно определиться — все-таки было это тщеславное безобразие оплачено нашими футболистами или кем-то другим. Здесь как-то голословно просто бросать камни очень легко. Но все-таки нужно точно понимать: вот это бахвальство — это было их бахвальство или других товарищей. Если вечеринку оплачивали сами футболисты, то бог им судья.

Что касается ограничения зарплат российских футболистов, то этот вопрос не может обсуждаться и не должен обсуждаться в Кремле, тем более на уровне главы государства», – отметил Песков.