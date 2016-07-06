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  • Джано: «В «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом»

Джано: «В «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом»

6 июля 2016, 12:07
8

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.

— Аленичев уже говорил о целях, которые поставлены перед командой в новом сезоне?

— Для «Спартака» цель всегда только одна — чемпионство. А в Лиге Европы обязательно нужно попасть в групповую стадию.

– Чего не хватает «Спартаку», чтобы наконец выиграть трофей?

— Думаю, сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Надеюсь, что это случится очень скоро. Все зависит только от нас самих. Завоевав Кубок России в «Ростове», я пережил незабываемые ощущения, хочется почувствовать то же самое в футболке «Спартака». Ведь я в команде уже почти 10 лет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (8)
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talgatnurzhanov2006
1467796451
всё будет
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Диктор
1467796827
Главное захотеть и сделать.
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Вомбат
1467797268
Правильно. Почти. Все есть у Спартака, кроме игроков, способных завоевать золото.
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Kosmotoga
1467804336
спартак вряд ли уже когда нибудь выиграет золото.
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ArReal
1467807653
есть всё...кроме нормальных игроков...
Ответить
порт
1467807918
— Думаю, сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Надеюсь, что это случится очень скоро -------------------------------------------------------------- Я десять лет, это скоро?
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takca
1467812871
Сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Но надо это все суметь использовать. Так что ребята вперед.
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GM
1467831127
И эта песТня слышна из стен свинокоплекса уже который год. Результат всем известен. Но поросята - ребята упорные, перед каждым новым сезонам продолжают верить, что команда-середнячок чего-нибудь добьется ;)
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