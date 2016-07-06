Джано: «В «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.

— Аленичев уже говорил о целях, которые поставлены перед командой в новом сезоне?

— Для «Спартака» цель всегда только одна — чемпионство. А в Лиге Европы обязательно нужно попасть в групповую стадию.

– Чего не хватает «Спартаку», чтобы наконец выиграть трофей?

— Думаю, сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Надеюсь, что это случится очень скоро. Все зависит только от нас самих. Завоевав Кубок России в «Ростове», я пережил незабываемые ощущения, хочется почувствовать то же самое в футболке «Спартака». Ведь я в команде уже почти 10 лет.