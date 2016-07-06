Коман: «Нельзя допустить ошибку»

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Кингсли Коман рассказал о том, как его команде нужно действовать против атакующих игроков сборной Франции в полуфинале Евро-2016.

«Мы должны будем держать под контролем всех атакующих игроков сборной Франции. Мы должны будем хорошо располагаться, сохранять порядок и быть предельно сосредоточенными, чтобы не допустить ошибку», – сказал Коман.

Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.