Джеко останется в «Роме»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в ближайшее трансферное окно не покинет римский клуб. 30-летний футболист на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти, на которой стороны нашли общий язык, обсудив будущее игрока в команде.

Напомним, что босниец мог оказаться в «Сандерленде», но отказался от такого варианта продолжения карьеры. В прошлом сезоне Джеко провел 31 матч в Серии А, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.