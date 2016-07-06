Гвардиола ждет Бонуччи в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи может сменить клубную прописку. В его услугах проявляет серьезную заинтересованность «Манчестер Сити». Инициатором такого трансфера стал новый главный тренер команды – Хосеп Гвардиола. «Горожане» готовы заплатить за трансфер 29-летнего защитника 45 миллионов евро. При этом, ежегодная зарплата футболиста 7 миллионов.

В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл за «Ювентус» 49 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.