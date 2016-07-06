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    Робсон-Кану: «Смогу заставить португальцев побегать за собой»

    Нападающий сборной Уэльса Хол Робсон-Кану планирует проявить себя в предстоящем полуфинальном матче Евро-2016 против Португалии. Возможно, противостоять ему в этой встрече будет защитник Пепе.

    «Не знаю, что там готовит для меня Пепе, но я нетерпением жду этой игры. Мне нужно будет переиграть его и привнести в атакующую игру команды новые возможности. Пепе – игрок мирового уровня, он знает, что делает. Но я не боюсь его и собираюсь наслаждаться игрой.

    Португалия будет играть с выдвинутой линией обороны, так что позади будет оставаться пространство. Думаю, смогу заставить соперников побегать за собой. На поле будет множество противостояний, и от того, кто выйдет в них победителем, и будет зависеть результат», – сказал Робсон-Кану.

    Сам Пепе может пропустить предстоящий матч – накануне он пропустил тренировку сборной Португалии. Напомним, что полуфинальный матч Евро-2016 Португалия – Уэльс состоится в среду, 6 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2016 06:56
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