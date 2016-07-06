Агент: «Галатасарай» пытается выжить Снейдера из команды»

Футбольный агент Гуидо Альберс, который представляет интересы полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера, рассказал о непростой ситуации, складывающейся у его клиента с клубом.

«Галатасарай» делает все возможное, чтобы выжить Уэсли из команды. Конечно, мы не согласны с этим наказанием за желтые карточки. Просто позор, что такой большой клуб действует подобным образом. Они просто хотят получить деньги от его продажи в другой клуб», – сказал агент.

Напомним, что Снейдер был оштрафован руководством турецкого клуба на 2 миллиона евро за желтые карточки, полученные хавбеком в матчах прошедшего сезона.