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    Витсель договорился с «Челси»

    В ближайшие дни полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель станет игроком «Челси». Лондонскому клубу удалось согласовать условия личного контракта с игроком. Следующий шаг – достичь договоренностей с клубом из Санкт-Петербурга об условиях трансфера бельгийского футболиста.

    Ранее появилась информация, что Витсель в межсезонье переберется в Лондон, и будет выступать за «Эвертон». «Ириски» планировали сделать Витселя самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба с зарплатой 140 тысяч евро в неделю. Но сделка застопорилась. Этим и планирует воспользоваться клуб Романа Абрамовича.

    Источник: The Sun

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    06.07.2016 06:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:14

      А все из-за того взяли в челсу, что не пил с какошкой шампуньку,вел себя хорошо и играл неплохо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 6 июля 2016, 15:04

      зенит уходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 11:30

      Всё равно за наши деньги будет бегать. Рома Абрамович их не на Луне украл.(летать не умеет)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > yorgenbarenz 7 июля 2016, 00:01

      Бывшие. За наши бывшие деньги. Теперь они английские.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 6 июля 2016, 10:31

      До свидания Зенит!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 09:34

      Для лавки сойдет объективно говоря

      1
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > Pro100Kid 6 июля 2016, 10:45

      смотрю ты ноги об забор паправил???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 июля 2016, 08:45

      слабоват парень..никогда не может взять игру на себя..так ..на подыгрыше

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > никита голоян 6 июля 2016, 11:05

      Согласен.
      Ничего не показал на евро.
      Помню вот это в матче с Уэльсом:
      "У Витцеля хороший удар,удааар..."
      Метра на 3 выше.Снайпер херов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 6 июля 2016, 08:43

      Зарплата 8,3 млн евро в год - не хило. Гораздо больше , чем было в Питере.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 июля 2016, 08:34

      Не бог весть какая звезда.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 6 июля 2016, 07:03

      Лето,трансферное окно, время перелёта уток и СМИ всего света..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 6 июля 2016, 06:47

      Ранее появилась информация, что Витсель в межсезонье переберется в Лондон, и будет выступать за «Эвертон». ????. Ошибочка. Эвертон базируется в г.Ливерпуль

      12
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