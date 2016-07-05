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    Минасов: «Решение расстаться с Широковым принимал Слуцкий»

    Агент полузащитника ЦСКА Романа Широкова Арсен Минасов дал оценку недавнему заявлению генерального директора армейцев Романа Бабаева о том, что футболист покинет команду.

    – Скорее всего, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев озвучил позицию Слуцкого. Думаю, таково решение наставника армейцев.

    – У вас есть ответ на вопрос, почему Широков не стал твердым игроком основы ЦСКА?

    – Есть, причем аргументированный. Но он не для прессы, не для общего пользования.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 10:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 июля 2016, 15:24

      давно уже пора расстаться с этим губошлепом,одни понты, а толку полный 0

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 5 июля 2016, 14:17

      Развели тайн мадридского двора. А по-моему все прозрачно. Совсем потерял скорость. Тесты не проходит. Вот и все.

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 5 июля 2016, 13:40

      в динамо плыви

      -3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2016, 13:40

      Не наврал ,значит, Рома,когда сказал,что не он Мамаеву в дыню зарядил за Слуцкого....

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 5 июля 2016, 13:28

      Очень просто: его стали продавать и перепродавать на закате его карьеры

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 12:31

      .....в пердив...без вариантов!!!

      -1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 5 июля 2016, 12:05

      Потому что рома-говно

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      Рейтинг: +70

      росс 5 июля 2016, 12:02

      "Рубин", "Анжи", "Терек", "Урал", "Динамо"? Делайте ставки. "Анжи" явно не хватает игрока с хорошим первым пасом. "Рубин" вполне мог бы приютить на годик Широкова. Наконец, "Динамо" испытывает дефицит опытных игроков, а молодёжи нужен "дядька", умеющий читать игру.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 июля 2016, 11:47

      Аппетит, видимо, у Ромы несоразмерный...)))

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