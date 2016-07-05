Минасов: «Решение расстаться с Широковым принимал Слуцкий»

Агент полузащитника ЦСКА Романа Широкова Арсен Минасов дал оценку недавнему заявлению генерального директора армейцев Романа Бабаева о том, что футболист покинет команду.

– Скорее всего, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев озвучил позицию Слуцкого. Думаю, таково решение наставника армейцев.

– У вас есть ответ на вопрос, почему Широков не стал твердым игроком основы ЦСКА?

– Есть, причем аргументированный. Но он не для прессы, не для общего пользования.