Бэйл: «Помним про сказочные примеры успехов Дании и Греции»

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что в финале Евро-2016 он бы хотел сыграть с немцами. Напомним, что валлийцы дошли до полуфинала турнира, где им предстоит сыграть с португальцами. Встреча пройдет 6 июля. Вторую пару полуфиналистов составили Франция и Германия.



«Помню, как Тони Кроос говорил, что сборную Уэльса на Евро-2016 ждут только три матча. Поэтому было бы неплохо встретиться с ним в финале. Мы превзошли ожидания болельщиков, и понимаем это. Но мы верим в большее, ведь есть сказочные примеры успехов Дании и Греции. Так почему бы не замахнуться на титул и нам?», – сказал он.