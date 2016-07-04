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    Лев: «После матча с Италией в нашей раздевалке была тишина»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал об усталости игроков после четвертьфинала Евро-2016 против Италии, а также прокомментировал свои тактические решения.

    «После матча с Италией в нашей раздевалке была тишина. Все эмоции остались в игре. Еще вчера команда чувствовала себя очень уставшей.

    Я понимаю, что пресса обсуждает мои тактические решения. В этом нет ничего страшного, ведь каждый имеет право на свое мнение. Но нападки на членов команды недопустимы. СМИ не знают, что происходит за кулисами.

    С Францией, возможно, сыграем в три защитника, а может, в четыре. Решение выставить против Италии трех защитников было правильным», – приводит слова Лева Deutsche Welle.

    Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июля 2016, 15:52

      Предел.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июля 2016, 11:20

      Да немцы часто так играют,на гране проигрыша.Но все равно выигрывают.Германия-чемпион

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 5 июля 2016, 07:55

      Немцы это не Исландия, каток баварский ещё никто не отменял!

      1
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 5 июля 2016, 04:46

      Стоило французам разгромить Исландию, как они стали чемпионами? Ребята еще рано списывать бундестим. Даже если у них травмы и даже если они проиграют, то наверника победить их будет довольно таки не просто.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 июля 2016, 22:25

      немцы посильнее будут в организации чем французы.

      2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 4 июля 2016, 22:24

      ПРОСТО ПУСТЬ БЛАГОДАРИТ СУДЬБУ ЧТО ВЫИГРАЛ ПО ПЕНАЛЯМ!!!!!БЛАГОДАРЯ ДЗАДЗЕ И ДАРМИАНУ!!!!ФАКТИЧЕСКИ ОНИ ПОМОГЛИ ГЕРМАНИИ!!!???А ТАК ИГРА БЫЛА РАВНОЙ!!!????

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > RUPRICHT 4 июля 2016, 23:04

      А Италия пусть тогда благодарит Боатенга за возможность сыграть ещё 30 минут и пробить пенальти!!!

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